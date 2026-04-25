Rocchi lascia, chi designa gli arbitri di A e B nelle ultime giornate? I prossimi passi

25 Apr 2026 - 23:50

Con Rocchi fuori dai giochi dopo l'accusa di concorso in frode sportiva e l'autosospensione, viene naturale chiedersi chi si occuperà delle designazioni arbitrali negli ultimi turni di Serie A e B (in cadetteria andranno in scena anche play-off e play-out). I prossimi passi sono stati indicati proprio dall'Aia nel comunicato ufficiale diffuso nella serata di sabato 25 aprile: "Il Comitato Nazionale sarà convocato a breve per i provvedimenti conseguenti". Nei primi giorni della prossima settimana quindi, andrà in scena una riunione in seno al Comitato Nazionale per garantire la continuità operativa al gruppo CAN in questo delicato finale di stagione.

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