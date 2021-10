Roma, ancora terapie per Abraham: domani l'ultimo provino per la Juve

ROMA

L'attaccante proverà ad esserci, ma ancora non è certa la convocazione dopo il problema alal caviglia

In casa Roma prosegue la corsa contro il tempo per avere Tammy Abraham a disposizione nel big match contro la Juve. Al momento la situazione resta invariata e per sapere se l'attaccante verrà convocato occorrerà attendere l'ultimo provino di domani. Il giocatore nel frattempo in mattinata ha varcato i cancelli di Trigoria per riprendere la fisioterapia, il laser, la tekar e le terapie antinfiammatorie per sgonfiare la caviglia dopo il trauma contusivo. Getty Images

Nessun allenamento personalizzato, dunque, per il centravanti inglese che comunque resta ancora in forte dubbio per la partita di domenica contro i bianconeri. Se Abraham non dovesse farcela, Mourinho ha già pronto il piano B con Shomurodov al centro dell'attacco dal primo minuto. Quanto invece agli altri rientri dei nazionali, lo Special One solamente domani riabbraccerà Vina dopo gli impegni con l'Uruguay. All'Allianz dovrebbe andare in panchina, al suo posto dovrebbe giocare Calafiori.