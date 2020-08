Roma, anche Bruno Peres e Kluivert positivi al coronavirus: slitta la ripresa degli allenamenti

ROMA

Slitta la ripresa degli allenamenti per la Roma. La società giallorossa ha deciso di cancellare la prima seduta della nuova stagione, prevista nel pomeriggio, a seguito dell'annuncio della positività al coronavirus di Bruno Peres e Justin Kluivert Con quello dell'esterno brasiliano e dell'attaccante olandese salgono a quattro i casi registrati negli ultimi giorni a Trigoria, dopo Mirante e Carles Perez, una circostanza che ha spinto il club a rinviare la ripresa in attesa di un nuovo giro di tamponi.

Il primo allenamento era previsto alle 18, ma verrà rimandato di 24 ore, a patto che siano negativi gli esiti dei test previsti per la mattinata di sabato.

La notizia del terzo caso di positività all'interno del gruppo squadra è stata data direttamente dall'ex Torino sui suoi profili social: "Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi - ha scritto - Ora rispetterò i giorni di isolamento, ma non vedo l'ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista dell'inizio della stagione. Ci vediamo presto e sempre Forza Roma!". Poche ore dopo è arrivata la notizia che anche Kluivert ha contratto l'infezione.