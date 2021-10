Roma, Abraham ko con l'Inghilterra: a rischio il big match con la Juve

L'INFORTUNIO

L'attaccante giallorosso entra al 76' ed esce zoppicando nel recupero, nei prossimi giorni gli esami

La sosta per le nazionali rischia di costare caro alla Roma. Tammy Abraham è infatti uscito zoppicando nel finale del match di qualificazione tra la sua Inghilterra e l'Ungheria, a causa probabilmente di un problema muscolare. L'attaccante giallorosso ha disputato appena un quarto d'ora di partita (era entrato al 76'), prima di lasciare il terreno di gioco sorretto dallo staff della nazionale. Le sue condizioni, naturalmente, verranno valutate nei prossimi giorni, ma è a rischio la sua presenza nel big match di domenica sera contro la Juventus.

L'infortunio dell'inglese rischia di sommarsi a un altro stop pesante, quello di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso infatti, dopo gli impegni in Nations League con l'Italia, ha accusato un attacco febbrile che tiene in ansia José Mourinho. La sua situazione verrà monitorata giorno dopo giorno, ma in questo caso c'è tutto il tempo per riaverlo al 100% per la trasferta di Torino.