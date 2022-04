Roma, Abraham verso il Leicester: "Possiamo battere chiunque, basta credere in noi stessi"

CONFERENCE LEAGUE

L'attaccante inglese pronto per la semifinale di andata: "Questa partita mi permetterà di dimostrare cosa ho imparato in Italia"

La Roma è da tempo concentrata sulla semifinale di Conference League contro il Leicester e giovedì ci sarà il primo responso. con la semifinale di andata in Inghilterra. Tammy Abraham non vuole perdere l'occasione di vincere un trofeo al suo primo anno in Italia e carica i giallorossi. "Stiamo andando forte, siamo convinti e in fiducia. Loro giocano un po' come noi, sfruttando il contropiede. Hanno giocatori molto veloci a cui piace correre, ma se siamo in giornata possiamo battere chiunque. Si tratta solo di credere in noi stessi", ha detto l'attaccante al sito della Uefa.

Per lui si tratterà anche di un ritorno a casa: "Tornerò in Inghilterra e questa partita mi permetterà di dimostrare cosa ho imparato in Italia. Sono emozionato, credo che mi verra' a vedere tutta la famiglia".

Quando parla di Mourinho, poi, non mancano i complimenti. "L'ho sempre considerato una figura paterna - ha aggiunto - e secondo lui questo è il posto migliore per me in questo momento. Posso lasciare un segno nel calcio italiano e farmi conoscere in tutto il mondo, non solo in Inghilterra. José sa quando ci sono con la testa e quando dormo un po'. Sa guidare davvero la squadra e ispirarla a volere di più. È una boccata d'aria fresca".