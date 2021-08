Roma, Abraham si presenta: “Sono ambizioso, voglio vincere trofei”

LA PRESENTAZIONE

Il nuovo attaccante giallorosso di cui i tifosi sono già pazzi: “Dzeko? Sono cresciuto guardandolo in tv”

"Non sono alla Roma per dimostrare che il Chelsea si sbaglia, volevo lasciare la mia confort zone per mettermi alla prova": così Tammy Abraham si è presentato alla stampa dalla sala conferenze di Trigoria. "Sono qui per fare gol e per vincere dei trofei, sperando di farlo già quest'anno”, ha detto il centravanti inglese che ha già conquistato i cuori dei tifosi giallorossi. Getty Images

“La Conference League è un torneo importante, è difficile ma ci proveremo", ha aggiunto commentando il girone dei giallorossi, che si è detto pronto a giocare con un altro attaccante come Shomurodov: "Non sono nato attaccante, ho iniziato a giocare ala destra, poi mi sono spostato. Questo per dire che sono abituato a giocare in diversi ruoli e in moduli diversi. Non ho sempre giocato da unica punta - ha spiegato - posso farlo e dipende sempre dal modulo, dai giocatori che il mister sceglie. Sta a me dare il meglio di me sempre in termini di gol, di assist e di aiuto alla squadra".

L’ex Chelsea ha parlato anche delle motivazioni che l’hanno portato nella Capitale: "Tengo a dire che non sono qui solo per José (Mourinho, ndr), la sua presenza è stata molto importante ai fini della mia decisione. Ma ho sempre seguito la Roma in tv, nelle competizioni internazionali, sapevo dove arrivavo e conosco la Roma da sempre – ha spiegato - Ho avuto il privilegio di condividere lo spogliatoio al Chelsea con Rudiger ed Emerson che mi hanno parlato della Roma, soprattutto Tony”.

Il feeling con lo Special One, però, sembra già scattato: "È un grande allenatore, un vincente, mi rivedo in queste sue caratteristiche". Sul paragone con Dzeko, invece, è molto chiaro: "Edin è straordinario, adesso spetterà a me colmare quel gap, ma quando vado in una nuova squadra do sempre tutto. Sudo e sono disposto a lasciare anche il sangue per la maglia".

Vedi anche roma Roma, Zaniolo torna al gol 400 giorni dopo: “È un nuovo inizio”