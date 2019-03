Ranieri: "Quando la Roma chiama non si può dire di no"

08/03/2019

"Siamo lieti di dare il bentornato a Claudio Ranieri ": con queste parole di James Pallotta, la Roma ha ufficilizzato l'accordo con il tecnico che sostituisce Eusebio Di Francesco. "L’obiettivo è finire più in alto possibile in classifica e ottenere la qualificazione in Champions League - continua il presidente giallorosso -. Per questo abbiamo deciso di chiamare un allenatore che conosca il club, comprenda l'ambiente e sia in grado di motivare i giocatori. Claudio risponde a tutte queste caratteristiche e si è dimostrato molto entusiasta nell’accettare questa nuova sfida". Queste invece le prime dichiarazioni di Ranieri: “Sono felice di essere tornato a casa . Quando la Roma ti chiama è impossibile dirle di no ”

“Claudio non è solo un tifoso della Roma, nato e cresciuto nella Capitale, ma è uno degli allenatori più esperti nel mondo del calcio - ha dichiarato Totti -. Ora abbiamo bisogno di mani esperte, in grado di guidarci tra le prime quattro per rigiocare la Champions League nella prossima stagione. Ci mancano dodici partite in campionato e dobbiamo vincerne il più possibile”.



Ranieri era sbarcato da Londra a Ciampino alle 10.30 per arrivare a Trigoria intorno alle 13.30 subito dopo la firma sul contratto di tre mesi. Lunedì l'esordio in panchina contro l'Empoli e si parla già del modulo che potrebbe adottare, ossia il 4-2-3-1. Ranieri dovrà fare i conti con i 7 indisponibili e pensa a rilanciare Kluivert.



Nato e cresciuto a Roma, Ranieri ha iniziato la sua carriera da giocatore nella Capitale con i giallorossi, registrando sei presenze negli Anni 70 come difensore. Da allenatore, vanta un’esperienza di 30 anni tra Italia, Inghilterra, Spagna e Francia. Dopo l’avventura nella Capitale, tra le squadre allenate da Ranieri ci sono state il Monaco, il Nantes, il Fulham e la nazionale greca, anche se il suo nome è indissolubilmente legato al capolavoro compiuto con il Leicester City con la vittoria della Premier League del 2016.