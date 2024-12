Ranieri: "A gennaio vogliamo comprare giocatori da Roma. Dybala? Penso al campo"

Spazio poi al campo, allora: "Affrontiamo il Parma con la determinazione che ci ha contraddistinto da quando sono arrivato. Quello che non voglio vedere è il secondo tempo di Como, mi ha scioccato, sono sincero". Parlando poi di Hummels e Paredes li ha definiti come "due monumenti per qualità e leadership", mentre sul perché abbia spostato Ndicka a centrosinistra ha risposto: "Perché lì mi crea anche superiorità numerica, l'ho voluto rimettere in quel ruolo e non bloccato centralmente".