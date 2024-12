Raspadori, non c'è solo la Juve: la Roma pensa a uno scambio con Pellegrini

Giacomo Raspadori è uno dei giocatori che potrebbero lasciare il Napoli a gennaio, visto che lo spazio in attacco è esiguo e il modo di giocare di Antonio Conte favorisce punte fisiche come Lukaku o Simeone piuttosto che l'ex Sassuolo. Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse della Juventus, magari in un affare ampliato con Danilo (in scadenza a giugno, non intoccabile per Thiago Motta e difensore d'esperienza che vorrebbe Conte), ma bisogna fare attenzione anche alla pista Roma.