Ranieri: "La Lazio si scansò nel 2010? Fu così!". I biancocelesti si infuriano, la Figc apre procedimento

03/05/2019

Non sono passate inosservate alcune parole pronunciate da Ranieri in conferenza stampa, dove il tecnico della Roma - a chi gli chiedeva un commento sulla possibilità che la Lazio si 'scansi' contro l'Atalanta come chiesto dai tifosi biancocelesti in un Lazio-Inter del 2010 - ha così risposto: "Con l'Inter nel 2010 è successo così, ma io devo pensare a giocare. Sono sempre stato leale e questo per me è importante. Al resto ci penserà la Lega". A pensarci, per il momento, è invece la Procura Figc guidata da Giuseppe Pecoraro, che ha subito chiesto il video della conferenza per un'analisi disciplinare del caso.