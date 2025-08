Arsenal, i dubbi di Ferdinand su Gyokeres: "Tanti gol a squadre di basso livello..."

Viktor Gyokeres è uno degli uomini copertina di questa sessione di calciomercato. Il cannibale, come viene soprannominato per la sua esultanza, dopo aver segnato quasi 100 gol in due stagioni con la maglia dello Sporting Lisbona è stato acquistato dall'Arsenal per la cifra monstre di 70 milioni più 10 di bonus.Un investimento molto importante su un calciatore di 27 anni che ha destato non pochi dubbi in una leggende della Premier League come Rio Ferindnad: "La maggior parte dei suoi gol in Portogallo sono arrivati contro squadre di basso livello. Questo dev'essere un campanello d'allarme. Non gli impedirei di firmare, ma mi farebbe riflettere più attentamente sul suo curriculum", ha detto.