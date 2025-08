Milan-Como in Australia? Gli abbonati rossoneri potranno farsi rimborsare

"Nell’eventualità in cui la partita Milan-Como, attualmente prevista per il giorno 8 febbraio 2026, non fosse disputata a San Siro, a causa dell’indisponibilità dello stadio G. Meazza di San Siro per le Olimpiadi invernali Milano Cortina, il Titolare avrà facoltà di richiedere il rimborso del rateo di abbonamento, previo corretto e completo espletamento della procedura di rimborso indicata sul sito www.acmilan.com. È invece escluso il rimborso delle eventuali spese, di qualsivoglia natura, sostenute da parte del Titolare in conseguenza della suddetta variazione. Il rimborso avverrà non in denaro, ma attraverso un voucher del medesimo importo del rateo dell’abbonamento (1/19 del valore dell’abbonamento), utilizzabile nei termini che saranno indicati da A.C. Milan".