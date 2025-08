Inter, a Marotta laurea honoris causa da Università Bicocca

L'Università di Milano-Bicocca conferirà la Laurea magistrale Honoris Causa in 'Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali' a Giuseppe Marotta, Presidente e Ceo dell'Inter e da più di quattro decenni figura di spicco nel management sportivo italiano e internazionale. Lo comunica in una nota il club nerazzurro. La cerimonia di conferimento si svolgerà venerdì 26 settembre alle ore 14.30 presso l'Aula Magna dell'Università di Milano-Bicocca, alla presenza della rettrice dell'Ateneo, Giovanna Iannantuoni, della delegata della rettrice per lo Sport universitario, Lucia Visconti Parisio, e del direttore del dipartimento di Economia, metodi quantitativi e strategie d'impresa, Leo Ferraris. "Punto di riferimento nel processo di rinnovamento del calcio italiano - spiega il club nerazzurro - Giuseppe Marotta verrà insignito del riconoscimento anche per il suo impegno nella valorizzazione del capitale umano e sportivo e i progetti formativi dedicati ai giovani atleti avviati negli anni scorsi".