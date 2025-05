Roma, battere il Torino per sognare la Champions: Vlasic sfida Saelemaekers

Dopo aver battuto il Milan, assicurandosi di fatto un posto in Europa per la prossima stagione, la Roma di Sir Claudio Ranieri vuole chiudere alla grande il proprio campionato. I giallorossi continuano a sognare una storica qualificazione in Champions League, competizione dalla quale manca dalla stagione 2018/2019: storica perché, quando il tecnico testaccino ha preso in mano, per la terza volta in carriera, la squadra del cuore, la Roma si trovava a 3 punti dalla retrocessione e a 15 dal quarto posto. Il Torino però, dopo la sconfitta di Lecce, vuole salutare i suoi tifosi con una vittoria di prestigio. L’eventuale qualificazione in Champions, per Mancini e compagni, passa anche dai risultati di Juventus, in trasferta a Venezia, e Lazio, in casa contro il Lecce.