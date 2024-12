Ranieri: "Il pareggio è il risultato giusto, adesso recuperiamo per il derby"

La Roma torna a casa da San Siro con un pareggio, che fa più bene al morale che alla classifica. L'1-1 contro il Milan regala almeno un capodanno sereno ai giallorossi, che alla ripresa dovranno vedersela con la Lazio. Mister Claudio Ranieri, però, è contento di quello che ha visto proprio in vista del derby. "Tutto quello che ci hanno fatto nel primo tempo, lo abbiamo fatto noi a loro nel secondo tempo, incredibilmente entrambe le squadre non hanno segnato. Loro meglio nel primo e noi nella ripresa. Il pareggio è un risultato giusto ed ha fatto divertire i tifosi del Milan e della Roma. Adesso recuperiamo le energie spese. La Lazio sta facendo un gran campionato e complimenti a loro e a Baroni per l’ottimo lavoro. Il derby esce fuori da ogni concetto. Il derby è derby", ha detto.