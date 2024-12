Serie A, Milan-Roma 1-1: Dybala risponde a Reijnders

• La Roma non ha vinto nessuna delle ultime 16 trasferte tra tutte le competizioni (9N, 7P): l’ultima volta che i giallorossi avevano fatto peggio fuori casa risaliva al periodo tra settembre 1998 e marzo 1999 (17 in quel caso – 9N, 8P).

• Paulo Dybala è l’attuale giocatore di Serie A che ha preso parte a più reti contro il Milan nel massimo campionato: 13 (otto gol e cinque assist).

• Con il gol odierno (vs Roma), Tijjani Reijnders ha stabilito il proprio record di marcature stagionali nei maggiori 10 tornei internazionali (cinque in 16 gare con il Milan) – superate le quattro messe a segno nel 2021/22 in 33 gare con l’AZ.

• Paulo Dybala ha segnato per due gare di fila in campionato (doppietta vs Parma e gol vs Milan) per la prima volta dallo scorso febbraio (tripletta vs Torino e rete vs Monza in quel caso).

• Tre degli ultimi quattro gol del Milan contando tutte le competizioni sono stati propiziati dagli assist di Youssouf Fofana; in aggiunta, il francese è il centrocampista di Serie A che ha fornito il maggior numero di passaggi vincenti tra tutte le competizioni in questa stagione: sei.

• Il Milan ha trovato la rete nel 1° tempo di gioco per cinque gare casalinghe di fila contro la Roma in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1969 e il 1975 (serie arrivata a sei).

• La Roma è la formazione di Serie A che ha colpito più legni nelle ultime tre stagioni tra tutte le competizioni (dal 2022/23): 71, segue la Fiorentina con 66.

• Il Milan ha chiuso il primo tempo di gara con più di 10 falli commessi in campionato (11 vs Roma) per la prima volta dal 10 marzo scorso (11 vs Empoli anche in quel caso).

• Il Milan ha pareggiato tre delle ultime quattro gare casalinghe di campionato (1V) per i rossoneri tanti segni “X” quanti quelli registrati nelle precedenti 11 davanti al proprio pubblico nella competizione (6V, 2N).

• Milan e Roma hanno pareggiato tre delle ultime cinque sfide in Serie A (due successi per i rossoneri) tanti segni “X” quanti quelli registrati nelle precedenti 15 gare tra le due formazioni nella competizione (sette vittorie per il Diavolo e cinque per i giallorossi).

• Mike Maignan ha tagliato oggi il traguardo delle 100 presenze in Serie A.

• Gianluca Mancini ha raggiunto oggi le 250 presenze con la maglia della Roma tra tutte le competizioni; dal suo esordio in giallorosso (2019/20), solo Bryan Cristante (254) ha disputato più match del classe ’96 con i capitolini (250 appunto).