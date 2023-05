Pinto replica al Bayer: "La Roma e Mourinho meritano rispetto"

LA REPLICA

Il gm giallorosso sul futuro dello Special One: "Si dicono tante cose ma se fosse tutto vero..."

© Getty Images "Il Bayer dice che è disgustoso il nostro accesso in finale di Europa League? Sono rimasto sorpreso dalle dichiarazioni dei tesserati del Leverkusen. Nel calcio ci sono due cose molto importanti, uno è il risultato e l'altro è il rispetto". Il general manager della Roma Tiago Pinto replica così alle accuse arrivare dal club tedesco dopo l'eliminazione in semifinale di Europa League per mano dei giallorossi. "La Roma merita rispetto, è un club che negli ultimi sei anni ha disputato quattro semifinali ed è decima nel ranking. E merita rispetto anche un allenatore come Mourinho che ha 26 titoli in carriera, 8 finali e 12 semifinali europee", ha proseguito a Dazn.



E ancora: "Abbiamo fatto un percorso in questi due anni affrontando squadre forti e siamo arrivati due volte in finale. Mi sembra troppo quanto detto dal Bayer. Siamo orgogliosi del percorso fatto e della leadership di Mou", ha aggiunto. E sul futuro del tecnico giallorosso: "Si parla di tante cose, non potevamo convivere e mangiare insieme se tutto quanto detto fosse vero. Per il futuro ci sono dei momenti giusti e i posti giusti. Oggi non è quello giusto".