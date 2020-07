Piccole (e divertenti) lezioni di giornalismo ai campi estivi solidali di Roma Cares

Miriam, 10 anni, vuole essere Totti, non ha alcun dubbio; Giorgia, 8 anni, disegna un cuore per chiedere a Dzeko: “Come fai a segnare tutti quei gol?”. Matteo, occhi che sgomitano ben oltre la mascherina che lo protegge, vuole sapere da Messi se in fondo non gli piacerebbe provare un’altra squadra. Scrivono le loro domande elettrizzati, a tratti impetuosi, a volte cancellando e ricominciando da capo come per cogliere la giusta ispirazione. Per un’ora, vogliono essere giornalisti, come me: scoprire i segreti del bordocampo, conoscere le lingue dei loro eroi (“Ma tanto c’è Google Traduttore”, si rincuorano a vicenda); e al tempo stesso trovarsi dall’altro lato del microfono, essere cioè Cristiano o Messi, Alisson o Neymar, Dybala oppure Zaniolo. E quando il sole, sullo stadio Tre Fontane, sarà ancora caldo, insieme avremo intervistato tutti - ma davvero tutti - i campioni dei nostri sogni.