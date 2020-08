Pedro, prime parole in giallorosso: "Sono molto felice di essere qui"

E' atterrato a Ciampino nelle stesse ore in cui diventava ufficiale il passaggio di consegne tra Pallotta e il nuovo proprietario Friedkin. Tempismo perfetto. Pedro Rodriguez, in pratica, è il primo acquisto della nuova Roma. Oggi è stata la giornata delle visite di controllo alla spalla infortunata nel corso della finale di F.A. Cup tra il Chelsea e l'Arsenal. Appuntamento in mattinata a Villa Stuart dove tornerà per le consuete visite mediche tra una decina di giorni.