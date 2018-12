Pallotta vende la Roma? "Sono bugie irresponsabili"

11/12/2018

"Vendere la Roma? Sono bugie irresponsabili". Con questa battuta, rilasciata al quotidiano Leggo, James Pallotta smentisce le indiscrezioni di una possibile cessione del club tornata d'attualità in questi giorni. "Ho letto l'articolo, lo trovo divertente - ha aggiunto - Il giornalista che l'ha scritto sta mentendo in modo idiota. Non c'è nessuna trattativa con alcuno per la cessione della Roma. E' una fake news".



Poi alla domanda sulla sua assenza da Roma che si protrae ormai da metà giugno, il numero uno giallorosso replica che "non posso venire ancora, sto lavorando ancora sullo stadio e spero lo stiano facendo anche gli avvocati altrimenti la Roma non potrà avere il suo impianto - ha concluso - Dipende da loro".