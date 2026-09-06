Oltre Dybala e Malen: adesso la Roma è davvero una squadra completa e può puntare davvero in alto

Malen e Dybala, Dybala e Malen, Stava quasi diventando noiosa la Roma delle prime due giornate, assist a grappoli dell'argentino, gol a raffica dell'olandese. Non se ne usciva. Contro l'Atalanta è stata scritta una pagina nuova. I due fenomeni per una volta sono tornati sulla terra, hanno disputato una partita sufficiente ma non straordinaria. Malen non ha segnato, Dybala non ha sfornato assist. Eppure la Roma ha vinto dimostrando due tesi: 1)adesso ha una rosa davvero completa con alternative in grado di decidere una gara; 2) quella mentalità del "non mollare mai" che Gasperini si è portato da Bergamo, ha attecchito anche nella Capitale e sta cominciando a dare i suoi frutti. Che nel caso specifico sono il primo posto in classifica a punteggio pieno e l'attacco migliore del campionato. Per ora.