Ndicka, altri controlli a Villa Stuart: esclusi problemi cardiaci

Il giocatore starà a riposo fino a lunedì, poi nuovi esami per la valutazione polmonare

© Getty Images Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Evan Ndicka dopo il malore in campo durante Udinese-Roma. Il difensore giallorosso lunedì è stato dimesso dall'ospedale di Udine e oggi è stato sottoposto a Villa Stuart a ulteriori accertamenti di terzo livello che hanno dato esito negativo per problemi cardiaci. A scopo cautelativo il giocatore rimarrà a riposo fino a lunedì, poi effettuerà nuovi controlli per la valutazione polmonare.

Anche dagli accertamenti più approfonditi effettuati dopo il rientro a Roma, dunque, arrivano buone notizie per Ndicka. Secondo quanto si apprende, gli esami confermerebbero l'esclusione di problemi cardiaci per il calciatore, dimesso a Udine con la diagnosi di un "trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro" e tenuto sotto osservazione a scopo precauzionale in vista di nuovi test medici. Una volta escluse complicazioni cardiache, l'attenzione dei medici si sposterà su nuove verifiche a livello polmonare per capire nel dettaglio cosa è successo al difensore durante Udinese-Roma.