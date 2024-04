Paura in Udinese-Roma, Ndicka si accascia in campo: partita sospesa

MALORE

TEMPO REALE

Malore per il difensore della Roma al 71', il direttore di gara sospende la partita

Momenti di paura nel corso di Udinese-Roma, col difensore giallorosso Evan Ndicka che ha accusato un malore e si è accasciato in campo al 71'. L'ivoriano è stato soccorso dai compagni, con Svilar che si è reso conto di quanto stava accadendo richiamando l'attenzione del direttore di gara. Immediato l'intervento dello staff medico con il defibrillatore (non usato), col giocatore che ha fatto capire di aver sentito una fitta al petto. Cosciente, è uscito in barella tra gli applausi del pubblico. Il 24enne è stato trasportato negli spogliatoi dove poi è accorso anche Daniele De Rossi. In un'atmosfera tesa, il direttore di gara Pairetto ha deciso di sospendere definitivamente il match al 72'. Ndicka, trasferito in ospedale in codice giallo, ha comunque rassicurato i compagni e il tecnico sulle proprie condizioni.

De Rossi, ritornando in campo dagli spogliatoi, ha fatto sapere ai suoi che il giocatore è cosciente, ma i giallorossi non se la sono sentita di proseguire. Pairetto, dopo un summit con i capitani e gli altri giocatori in campo, ha quindi deciso di sospendere definitivamente la partita al 72'. La gara, che dovrà quindi essere recuperata, ripartirà dall'1-1 con ancora 18' da giocare.

Grande comprensione, ovviamente, anche da parte dell'Udinese e del pubblico del Bluenergy Stadium che ha riservato un applauso scrosciante al difensore e ai suoi compagni al triplice fischio di sospensione del match.

La Roma ha fatto sapere che dopo i primi controlli del caso il giocatore è stato trasportato in ospedale. L'elettrocardiogramma, infatti, ha suscitato qualche dubbio sulla possibilità di disturbi cardiaci portando lo staff medico a trasferirlo d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, dunque non in pericolo di vita.

Gli accertamenti, fanno sapere fonti giallorosse, non saranno soltanto di natura cardiologica affinché si possa avere un quadro completo sulle condizioni del giocatore e sulle cause che hanno provocato il malore. Poco prima di lasciarsi cadere, infatti, il difensore aveva subito un colpo al petto che potrebbe aver influito nel malessere.

La squadra e l'allenatore hanno raggiunto Ndicka in ospedale per seguire da vicino la situazione. Il giocatore, ha fatto sapere Sky, ha parlato con De Rossi, capitan Pellegrini e la Ceo giallorossa Lina Soulokou rassicurandoli e facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti i compagni visibilmente scossi dopo l'episodio vissuto in campo.