Roma, Mourinho non parla prima della Fiorentina: niente conferenza stampa

ROMA

Il portoghese è abituato a saltare la conferenza quando si gioca ogni tre giorni. Questa volta diventa pure un dribbling su Zaniolo, mercato e futuro

© ipp José Mourinho non parla: il tecnico della Roma resta in silenzio in vista del match contro la Fiorentina, niente conferenza stampa. Dal punto di vista formale non è una novità, quando si gioca ogni tre giorni (i giallorossi sono reduci dagli ottavi di Coppa Italia vinti contro il Genoa) il portoghese - come altri colleghi, tra l'altro - preferisce saltare l'appuntamento pre-partita per parlare solo dopo il novantesimo. Questa volta la coincidenza però è quantomeno fortunata, evitando a Mou di affrontare diversi discorsi spinosi: il rinnovo di Zaniolo, la diversità di vedute con la società sul mercato e magari anche il futuro oltre giugno.

Non a caso lo stesso Messaggero scrive di un malumore intuibile dai comportamenti di Mourinho, a partire dalle ambizioni del club. Secondo Tiago Pinto la Roma ha la rosa per arrivare tra le prime quattro mentre lo Special One non è d'accordo e la spaccatura avviene sia nei botta e risposta sui media che a Trigoria dove il confronto continua e ognuno tiene la propria posizione.

"Se non c'è un progetto ambizioso, arrivederci e grazie" scrive il quotidiano romano che quindi mette in dubbio anche la certezza di un futuro assieme tra Mourinho e la Roma. L'allenatore vuole chiarezza, la vittoria in Conference League non gli basta, e aver definito "mercatino" quello operato la scorsa estate dal club, sotto la lente del Fair Play Finanziario Uefa, non aiuta l'armonia generale.

In tutto questo si inserisce pure il discorso del rinnovo di Zaniolo, in scadenza 2024. Le ultime prestazione opache, nonostante la strenua difesa proprio di Mou, non aiuta il dialogo. Qualche giorno fa Tiago Pinto aveva detto "Credo non ci saranno problemi" e il giocatore prima del Genoa aveva detto di stare bene a Roma.