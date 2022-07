Mourinho impaziente: chiede altri due acquisti alla Roma

LA SITUAZIONE

Il portoghese si aspetta rinforzi a centrocampo e uno sfoltimento degli esuberi. E poi c'è il rebus Zaniolo

"Parliamo il 13 agosto" ha detto José Mourinho, sbarcando ieri a Roma in vista dell'inizio del ritiro che parte oggi. Sembra difficile che uno come lui, che ha costruito la carriera d'allenatore sui trofei vinti ma si è pure creato un personaggio basandosi sulla comunicazione, resti un mese con la bocca chiusa: la frase, cortese ma ferma e seria, è sembrata più che altro un dribbling, vuoi per la stanchezza del viaggio vuoi perché forse, sotto sotto, c'è qualcosa delle mosse di mercato giallorosse che ancora non gli va a genio. Considerati Svilar (soprattutto) e Celik due alternative ai titolari, sinora l'unico vero acquisto è quello di Matic ma Mou si aspetta di più, molto di più: due centrocampisti come minimo, con l'incognita dell'attaccante se partisse Zaniolo. © afp

Il portoghese sa che il bilancio della Roma non consente voli pindarici, lo ha ribadito più volte anche durante la scorsa stagione, ma allo stesso tempo ha fatto recapitare da tempo i suoi desideri al gm Pinto: una squadra più forte per ambire alla Champions League e una rosa definita il più presto possibile. Anche questo secondo aspetto è tutto da sistemare visto che gli esuberi - qualche nome? Calafiori, Carles Perez, Darboe, Diawara, Kluivert, Veretout e Villar - non sono pochi e, con Zaniolo, è proprio da questi nomi che verrà poi finanziato il mercato in entrata.

A centrocampo il nome più caldo è quello che porta a Frattesi, questa settimana potrebbe essere quella decisiva per l'accordo con il Sassuolo. Mourinho vorrebbe pure Sabitzer del Bayern Monaco, le alternative portano a Douglas Luiz (Aston Villa), Aouar (Lione) e Saul (Atletico Madrid). Se dovesse uscire Zaniolo, la Juventus continua il pressing mentre il Milan sembra ormai defilato, resta l'opzione Berardi, visti i contatti col Sassuolo per Frattesi, oppure Guedes che ha il vantaggio di essere della scuderia di Mendes ma è valutato 40 milioni dal Valencia.

"Bene e in fretta" è il mantra di mercato che Mourinho ha in testa sin dal giorno dopo la vittoria della Conference League, il suo obiettivo è portare la Roma ad ambire alle prime posizioni della Serie A e si attende che club e dirigenti lo seguano in questa missione. Magari parlerà prima del 13 agosto ma fino a quando non potrà lavorare con la rosa che ha in mente, difficilmente gli scapperà qualche sorriso in più.