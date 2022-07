Mourinho e il tatuaggio segreto che tiene sulle spine i social: "Tra qualche giorno ve lo mostrerò"

Dal ritiro in Portogallo, Josè Mourinho continua a nutrire l'attesa per quanto riguarda il misterioso tatuaggio sulla sua spalla destra. Il mondo giallorosso muore dalla voglia di scoprire l'entità del disegno, ma lo Special One non ha fretta: "tra qualche giorno ve lo mostrerò", dice Mou in un video Instagram direttamente dall'Estadio Municipal di Albufeira, dove il gruppo giallorosso sta svolgendo le prime sessioni allenanti della stagione. Mourinho ha speso le vacanze in Africa prima di riprendere la marcia con la squadra.