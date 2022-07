Roma, è il giorno del raduno: Zaniolo non si ferma con i tifosi

Riparte oggi la stagione della Roma e potrebbero essere gli ultimi giorni di Nicolò Zaniolo in giallorosso. Il centrocampista, che sembra vicinissimo alla Juventus, è arrivato questa mattina alle 8:50 a Trigoria per iniziare il raduno, ma ha preferito non fermarsi fuori dal centro sportivo per i selfie e gli autografi di rito, nonostante le richieste dei tifosi.

© Getty Images