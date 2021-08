Mourinho: "Bello sentire la passione di questi fantastici tifosi”

“Primo giorno a casa. Casa è casa ed è stato bello sentire la passione e l’amore di questi fantastici tifosi della Roma. Ora inizia il vero calcio e non vediamo l’ora”. José Mourinho lancia un messaggio carico di speranza e orgoglio a tutti i giallorossi dopo la vittoria contro il Raja Casablanca per 5-0. Una vittoria e un match, quello amichevole di ieri, che ha visto un tributo davvero super da parte della tifoserie capitolina nei suoi confronti. Ora la Roma si avvicina a grandi passi verso la prima di campionato nella quale affronterà la Fiorentina in casa domenica prossima alle 20:45.