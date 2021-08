Amichevoli: il Milan stende il Panathinaikos con Giroud, cinquina della Roma

AMICHEVOLI

I rossoneri vincono 2-1 grazie a una doppietta del francese, in gol al 16' e al 43'. I giallorossi travolgono 5-0 il Raja Casablanca

Nell'ultima amichevole prima del debutto in Serie A, il Milan batte 2-1 il Panathinaikos. A Trieste, decide una doppietta di Olivier Giroud: il francese sigla il vantaggio al 16' con uno splendido sinistro al volo su cross di Tomori, poi al 43' raddoppia con un preciso colpo di testa su assist di Calabria. Vince anche la Roma: 5-0 al Raja Casablanca all'Olimpico con i gol di Shomurodov, Mancini, Mkhitaryan, Carles Perez e Borja Mayoral. ipp

MILAN-PANATHINAIKOS 2-1

Un buon Milan vince la sua ultima amichevole prima del debutto in campionato contro la Sampdoria: a Trieste, i rossoneri battono 2-1 il Panathinaikos grazie a Giroud. Al 16', la formazione di Pioli passa in vantaggio proprio con il francese, che insacca con uno splendido sinistro al volo su grande assist dalle retrovie di Tomori. I greci provano a rispondere con Macheda, anticipato però da Maignan, mentre al 42' Saelemaekers sfiora il gol con un destro a giro. Un minuto dopo, ancora Giroud firma il 2-0 grazie ad un colpo di testa su cross di Calabria che prende in controtempo Dioudis. Nonostante la doppietta, l'ex Chelsea non si ferma e si rende protagonista anche nella ripresa: dopo due occasioni per Rebic e Calabria, il francese riceve il gran filtrante di Theo Hernandez, si presenta davanti al portiere dei greci e lo salta, ma da posizione angolata colpisce il palo. Al 77', il Panathinaikos accorcia le distanze con Ioannidis, che approfitta del clamoroso errore in disimpegno di Tatarusanu e insacca a porta vuota. Il finale, però, non premia la formazione di Jovanovic: finisce 2-1, con il Milan che si avvicina nel migliore dei modi all'esordio in Serie A contro la Sampdoria fissato per lunedì 23 agosto.

ROMA-RAJA CASABLANCA 5-0

Una scatenata cinquina per presentarsi nel migliore dei modi al playoff di Conference League contro il Trabzonspor: nella prima di Mourinho all'Olimpico, la Roma travolge 5-0 il Raja Casablanca. I giallorossi sbloccano il match al 17': Shomurodov raccoglie l'assist di Mancini e anticipa Zniti, insaccando con l'aiuto del palo. Dopo tre minuti arriva il raddoppio: calcio di punizione battuto da Mkhitaryan, spizzata di testa di Cristante e incornata vincente proprio di Mancini, che trova il 2-0. A inizio ripresa la formazione di Mourinho cala il tris: cross di Carles Perez (entrato dopo l'intervallo al posto di El Shaarawy), sponda aerea di Shomurodov e super colpo di testa di Mkhitaryan, che firma il 3-0. Proprio Carles Perez, all'85', realizza il 4-0 con uno splendido sinistro a giro dal limite dell'area che finisce all'angolino basso. Prima del triplice fischio c'è tempo anche per il pokerissimo: lo segna all'89' Borja Mayoral, che al 60' entra e con una percussione centrale supera in tunnel Ouattara, battendo Zniti per il definitivo 5-0: un netto messaggio al Trabzonspor, primo avversario ufficiale della Roma targata Josè Mourinho.