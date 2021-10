Mou alla vigilia della grande sfida di Torino: la conferenza LIVE

VERSO JUVE-ROMA

Le parole dell'allenatore giallorosso prima dell'attesissimo posticipo di domenica sera

Una partita che può dire tantissimo sul futuro della sua Roma e sulle ambizioni di alta classifica. La sfida di domenica sera all'Allianz Stadium viene analizzata dall'allenatore giallorosso Mourinho nella conferenza stampa della vigilia. La Juventus di Allegri è una sorta di crocevia della stagione di una Roma che ha recuperato Abraham e spera di mettere in difficoltà una squadra che non può più permettersi passi falsi.

LA CONFERENZA DI MOURINHO



Come sono le condizioni di Abraham?

"Vediamo, l'allenamento di oggi non può dire molto ma viaggerà con noi. Se andrà in campo, in panchina o in tribuna vediamo domani. In ogni caso sta migliorando".

La Juventus è ancora in corsa per il campionato?

"Dovete chiederlo ad Allegri. Secondo me sì. E' una squadra fortissima, gioca sempre per vincere le partite e il campionato. Non è una squadra di undici bravi giocatori, hanno più di venti giocatori bravi e molta esperienza. Anche l'allenatore ha tanta esperienza. La Juve è una candidata forte".

Perché Villar non è stato convocato?

"E' strano che mi chiediate di lui quando siamo 23 giocatori più i portieri. Giocare poco non significa che non è convocato. E' convocato, ma non sarà titolare e andrà in panchina. Lavora bene e si sta sforzando per adattarsi al mio modo di giocare. Lo scorso anno era più semplice giocare con cinque dietro e il suo lavoro a centrocampo era completamente diverso. Sono felice di lui, le opportunità di giocare arriveranno, magari già domani dalla panchina".

Cosa può essere stimolante nel confronto con Allegri?

"Non è una sfida tra me e lui, è Juventus-Roma e in passato era Manchester United-Juve. Mi farà piacere salutarlo prima della partita e dopo. C'è rispetto e stima, siamo stati tante volte insieme nelle riunioni Uefa. Non posso dire che sia una grande amicizia, ma mi piace come persona. Abbiamo un buon rapporto. Sono felice che sia tornato a lavorare perché un allenatore con lui è stato troppo tempo lontano dalla panchina".

Cosa ne pensa della designazione arbitrale e come pensa che sarà accolto

"Orsato è un arbitro di grande esperienza, non ho nessun problema con lui. Per quanto riguarda l'accoglienza, l’ultima volta ho avuto una reazione un po’ critica, la gente ha dimenticato i novanta minuti di partita. Oggi si parla di rispetto, ma in quei novanta minuti si è dimenticato tutto questo. Non è un dramma".