Moratti: "Mou alla Roma? Sorpreso ma felice per lui"

LA BENEDIZIONE

L'ex presidente dell'Inter: "Il campionato diventa bellissimo e più interessante"

Non poteva mancare il commento di Massimo Moratti al ritorno in Italia, sulla panchina della Roma, di José Mourinho, il suo tecnico del triplete interista: "Mi ha sorpreso, ma mi fa piacere tantissimo per lui. Il campionato diventa bellissimo e più interessante - ha detto l'ex presidente nerazzurro -. Quest'anno era difficile che potesse tornare all'Inter, considerando che con questo allenatore l'Inter ha vinto il campionato. La scelta, sia da parte di Mourinho che della Roma, sembra interessante".

E ancora: "Se l'ho sentito? Sì, ma non abbiamo parlato di queste cose, l'avevo sentito quando era stato esonerato dal Tottenham".

Moratti ha poi spiegato: "La sfida con Conte sarà certamente interessante, con una carica speciale da parte di entrambi. Sarà uno stimolo anche per Conte? Sarebbe antipatico se avesse questo dubbio, mi auguro che non ce l'abbia. Penso non ci siano dubbi sul fatto che sia giusto che rimanga. Credo stia soltanto aspettando di chiarire la situazione che sicuramente sarà chiarita in positivo".



"Mi ha sorpreso la tempistica, ma immaginavo qualcosa del genere dopo le sue ultime parole quando ha detto che l'Inter era speciale ma che non avrebbe avuto problemi ad allenare una squadra italiana", ha commentato invece Esteban Cambiasso.