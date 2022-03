Mkhitaryan dice addio all'Armenia: "Ho dato tutto"

Henrick Mkhitaryan ha annunciato l'addio alla nazionale armena per concentrarsi sulla sua carriera da calciatore di club, partendo magari ancora dalla Roma. "Cari amici - ha scritto su Instagram - ricordo che quando ho indossato per la prima volta la maglia della mia nazionale, è stato in un'amichevole contro Panama, e il mio primo gol per la mia nazione, in una partita di qualificazione ai Mondiali contro l'Estonia".