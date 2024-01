Lukaku: "Il campionato arabo potrà diventare il migliore al mondo"

futuro arabo?

L'attaccante della Roma dopo l'amichevole contro l'Al Shabab: "I club fanno tanti sforzi per portare qui i grandi giocatori"

"Nei prossimi due anni vedo la Saudi Pro League diventare una delle migliori al mondo, se non la migliore". L'attaccante della Roma, Romelu Lukaku, intervistato dopo la vittoria dei giallorossi nell'amichevole di Riad contro l'Al Shabab, ha manifestato così il suo interesse verso la Saudi Pro League. "I club fanno tanti sforzi per portare qui i grandi giocatori, stanno migliorando molto. Potrebbe essere la migliore competizione del mondo", ha aggiunto, parole che hanno messo in fibrillazione sia il Chelsea, proprietaria del cartellino del belga, che la Roma, che lo ha in prestito.

Quelle di Lukaku sono state ovviamente parole gentili di circostanza, dopo un'amichevole giocata in terra araba. Ma l'interesse della Saudi Pro League per il belga non è certo cosa nuova, già la scorsa estate, prima della soluzione Roma, il campionato arabo aveva provato a prendere Big Rom offrendo uno stipendio da 30 milioni di euro a stagione.

L'affare potrebbe andare in porto soprattutto se anche Mourinho dovesse approdare in Arabia e si potrebbe riformare per la terza volta (dopo Manchester United e, appunto, Roma) la coppia. Sul futuro del portoghese resta comunque forte l'opzione Napoli.

Vedi anche Serie A Conte vicino al rientro: Il Milan preme, Roma e Napoli ci provano e se Max se ne va...