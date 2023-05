Lite con Mourinho: improcedibile il deferimento per l'arbitro Serra

IL DISPOSITIVO

Il Tribunale Federale Nazionale si è pronunciato sui fatti di Cremonese-Roma in campionato

Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti dell'arbitro Marco Serra. E' quanto si legge in una nota della Figc. Serra era stato deferito dalla Procura Federale per aver tenuto un comportamento 'inopportuno, ingiurioso e offensivo' lo scorso 28 febbraio in occasione della partita valida per la 24a giornata di Serie A tra Cremonese e Roma, quando nella veste di quarto ufficiale si era reso protagonista a bordo campo di un diverbio con il tecnico giallorosso José Mourinho.

Le motivazioni della decisione saranno rese note dopo 10 giorni.

Niente squalifica dunque per l'arbitro Marco Serra dopo il deferimento per le frasi inopportune verso Mourinho in occasione di Cremonese-Roma il 28 febbraio 2023. Dopo due ore di udienza del Tribunale Nazionale Federale, in cui venivano contestati al direttore di gara "comportamento inopportuno, ingiurioso e offensivo", la sentenza ha riportato l'improcedibilità della questione.

IL LEGALE DI SERRA, ORA LA STRETTA DI MANO CON MOURINHO

"L'epilogo è l'unico che si poteva attendere, nel rispetto delle norme sportive; e ne sono soddisfatto". E' il commento dell'avvocato Gabriele Bordoni, difensore dell'arbitro Marco Serra, alla dichiarazione di improcedibilità, per sopraggiunta scadenza dei termini, del deferimento scattato dopo la lite con José Mourinho. "Sullo sfondo - prosegue l'avvocato - resta il dispiacere per un'azione disciplinare attivata senza prospettive verso una persona educata che aveva teso la mano all'allenatore della Roma. Magari i due protagonisti, ora che la vertenza è definita, potranno incontrarsi per quella famosa stretta di mano, come si conviene fra professionisti e uomini di sport".

Vedi anche Serie A Serie A: lite con Mourinho, deferito l'arbitro Serra