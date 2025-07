Napoli, Conte: "La fine del ciclo Juve deve far capire le difficoltà"

"Noi abbiamo lo scudetto sulla maglia, e per definizione chi ha lo scudetto sulla maglia parte favorito o tra i favoriti. Non ci dobbiamo sottrarre per timore o nasconderci da questa responsabilità. Abbiamo fatto tanto per cucirci lo scudetto sulla maglia, l'annata deve essere stimolante e tutti dovremo essere molto stimolati a vedere come riusciremo a difendere questo scudetto". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte nella prima conferenza stampa della stagione 2025/26 dal ritiro di Dimaro. "Noi dobbiamo guardare noi stessi, non gli altri, facendo come l'anno scorso: pensare a migliorare e a crescere, poi è inevitabile che quando porti lo scudetto parti favorito, è una cosa naturale - ha aggiunto - Sappiamo che dopo il ciclo della Juve di nove anni negli ultimi cinque si sono succedute squadre diverse. Questo deve far capire le difficoltà".