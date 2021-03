L'allarme di Fonseca: "Si gioca troppo, non è umano per i calciatori"

VERSO ROMA-GENOA

Nella conferenza che precede la partita di domani all'Olimpico, l'allenatore giallorosso ha parlato dei troppi impegni stagionali

"Si gioca troppo, fisicamente così non è umano per i calciatori": lo ha detto Paulo Fonseca in conferenza stampa alla vigilia del match con il Genoa rispondendo a chi chiedeva se in Europa si giocasse troppo. "Quando sono stato al meeting della Uefa - ha aggiunto - era una preoccupazione generale. E' normale che ci siano tanti infortuni così. Basti pensare anche alle grandi squadre come Real e Liverpool o il Bayern che è venuto a giocare contro la Lazio senza nove calciatori. Avere meno partite e meno competizioni, anche con la Nazionale, può aiutare".

Fonseca ha poi parlato della sua squadra soffermandosi su Borja Mayoral: "E' a digiuno da cinque partite di campionato? E' un giovane che sta giocando molto bene, è vero che non ha segnato ma lo ha fatto contro il Braga. Ha lavorato molto per la squadra, è importantissimo per noi. Quando non segna crea spazio per gli altri. Se vediamo i numeri di Borja in relazione ai minuti giocati sono numeri molto interessanti. Il riscatto? La società deciderà nei tempi giusti".

L'allenatore giallorosso ha poi parlato del Genoa: "Sarà una partita difficile. Da quello che ho visto, con Ballardini sono una squadra fortissima e molto aggressiva, che pressa molto bene. Farò le scelte che penso siano migliori per la squadra. Mi aspetto una squadra che pressi alto e voglia recuperare palla nella nostra prima fase di costruzione. Non penso sarà una partita simile a quella con il Benevento".

Per quanto riguarda la Roma, poi, ha aggiunto: "Siamo migliorati quasi in tutto rispetto allo scorso anno, cambiano solo le reti subite. L'assenza di Veretout? Per noi è stato importante ma in quella posizione possono giocare Villar, Pellegrini e se serve anche Mkhitaryan. Domani farò la scelta migliore per la squadra". Poi un paio di indizi sulla formazione anti Genoa. "Giocheranno Pedro e Smalling".