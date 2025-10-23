La Roma studia le manovre per gennaio: idee McKennie e Berterame

Il mercato di gennaio non è certamente quello dei grandi colpi, ma è una finestra in cui si può migliorare con degli acquisti mirati. Come riportato da Orazio Accomando, la prima idea di mercato arriva dalla Juventus e risponde al nome di Weston McKennie: il centrocampista non sta trovando abbastanza minutaggio con Tudor e la Roma potrebbe decidere di affondare il colpo, permettendo così a Cristante e Koné di riposare con più frequenza. Pisilli, al contrario, non sta incidendo e Gasperini lo sta includendo marginalmente nelle rotazioni, motivo per cui la società starebbe pensando di cederlo almeno in prestito. Stesso discorso per Baldanzi, che già ad agosto era stato a un passo dal trasferimento al Verona e non è ritenuto indispensabile dall'allenatore. In attacco, la priorità è quella di incrementare il numero di gol segnati: l'obiettivo per gennaio potrebbe essere German Berterame, attaccante del Monterrey. Il messicano, classe 1998, ha messo a segno 8 gol nelle prime 13 partite del campionato nazionale.