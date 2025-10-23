Logo SportMediaset

La Roma studia le manovre per gennaio: idee McKennie e Berterame

La Roma sa che Gasp chiederà rinforzi in vista di gennaio e studia le prossime mosse

23 Ott 2025 - 10:53

Il mercato estivo si era chiuso con un velata delusione per il mancato arrivo di alcuni acquisti: Gasperini avrebbe voluto un centrocampista e un esterno offensivo (nelle ultime battute si era parlato di Pessina e George) ma la frenesia dell'ultimo giorno di calciomercato non ha aiutato Massara ad accontentare l'allenatore. 

La Roma, in questo inizio di stagione, ha mostrato di avere un valore di squadra elevato, ma alcuni punti deboli sono evidenti e hanno bisogno di essere migliorati. Forse, visti i numeri, la priorità è diventata l'inserimento di una punta che sappia fare gol e creare gioco con la squadra, una soluzione che in questo momento fatica ad arrivare dall'attacco giallorosso. Nella testa del tecnico resta anche l'idea di aggiungere un centrocampista che conosca il campionato italiano e che possa essere adattabile a più situazioni tattiche. 

Il mercato di gennaio non è certamente quello dei grandi colpi, ma è una finestra in cui si può migliorare con degli acquisti mirati. Come riportato da Orazio Accomando, la prima idea di mercato arriva dalla Juventus e risponde al nome di Weston McKennie: il centrocampista non sta trovando abbastanza minutaggio con Tudor e la Roma potrebbe decidere di affondare il colpo, permettendo così a Cristante e Koné di riposare con più frequenza. Pisilli, al contrario, non sta incidendo e Gasperini lo sta includendo marginalmente nelle rotazioni, motivo per cui la società starebbe pensando di cederlo almeno in prestito. Stesso discorso per Baldanzi, che già ad agosto era stato a un passo dal trasferimento al Verona e non è ritenuto indispensabile dall'allenatore. In attacco, la priorità è quella di incrementare il numero di gol segnati: l'obiettivo per gennaio potrebbe essere German Berterame, attaccante del Monterrey. Il messicano, classe 1998, ha messo a segno 8 gol nelle prime 13 partite del campionato nazionale. 

