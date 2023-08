La Roma ricorda Mazzone sui maxi-schermi dell'Olimpico: "Uno di noi"

© Da video

Tanta commozione stasera allo Stadio Olimpico per il ricordo di Carlo Mazzone, scomparso ieri all’età di 86 anni. Nel pre-partita della prima giornata di campionato tra Roma e Salernitana il pubblico giallorosso ha voluto far sentire il proprio calore al suo storico ex tecnico, con cori, applausi e striscioni. "E' uno di noi" ha detto lo speaker all'Olimpico prima che comparisse la sua foto sui maxi-schermi, seguita da una standing ovation dei 60mila presenti allo stadio. Diversi anche gli striscioni dedicati all'ex allenatore romano e romanista, tra questi uno in Curva Nord con la scritta "Ciao Carlè". La Roma è scesa in campo con il lutto al braccio.