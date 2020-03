La Roma regala cibo e un kit sanitario agli abbonati over 75

OPERAZIONE CORONAVIRUS

Un assist nei confronti delle persone più a rischio durante la pandemia di coronavirus. Da venerdi' la Roma inizierà a distribuire beni di prima necessità a tutti gli abbonati con più di 75 anni. Questi tifosi giallorossi, come spiegato via Twitter dal club di Trigoria, riceveranno a casa un box della fondazione "Roma Cares" contenente cibo e presidi sanitari utili per proteggersi in questo periodo di emergenza. La trattativa Friedkin sospesa ma non chiusa

Inoltre, la stessa Roma ha aggiunto alle aste già in corso quella per una maglia indossata da Francesco Totti. Si tratta di quella utilizzata in casa della Juventus nella partita del 5 ottobre 2014, terminata 3-2 per i padroni di casa. Totti segnò il primo dei gol giallorossi su calcio di rigore. La maglia home della stagione 2014-15 è di taglia large ed è stata indossata nel secondo tempo della partita. Sara' accompagnata dal relativo certificato di autenticitaà: tutto il ricavato dell'asta sarà devoluto all'ospedale Lazzaro Spallanzani, in prima linea nella lotta al COVID-19.