La Roma può sognare la Champions, Ranieri esulta: "Non sono stupito, ora viene il bello"

La cura Claudio Ranieri per la Roma è stata quasi miracolosa. Dopo i primi mesi stagionali più che difficili con due cambi in panchina passando - senza risultati - da De Rossi a Juric, con l'approdo al timone del tecnico romano la formazione giallorossa è sbocciata. Nel 2025 il percorso della Roma è quasi netto con otto vittorie in 10 partite disputate, ottenendo i tre punti in tutte le ultime quattro trasferte dopo non esserci riuscita nelle 13 precedenti.