La Roma nelle mani di Pau Lopez. Da riserva a salvatore della Patria

Lo spagnolo dà la svolta al match parando un rigore

C'è qualcosa di magico e volte inspiegabile in quel pallone che rotola per 90 minuti seguito da 22 calciatori. E' quella magia che permette di rovesciare tutto nel momento che tutto sembra andare nella direzione opposta. Pau Lopez che pare il rigore a Tadic e trasforma la possibile odissea della Roma e di Fonseca (che pareva arrivato già al capolinea) in un'epopea trionfale. Quinto successo di fila per i giallorossi in campo europeo e il tecnico portoghese che chiede rispetto, proprio in virtù di un risultato storico come quello ottenuto contro l'Ajax che spalanca le porte al passaggio del turno. afp

La Roma ha un'anima e lo si deduce anche da alcune statistiche: tre delle nove vittorie dei giallorossi in questa Europa League sono arrivate dopo essere andata in svantaggio, più di ogni altra squadra nella competizione.

La svolta è anche nelle mani di Pau Lopez. Che da inizio stagione ha sgomitato per prendere il posto tra i pali. In silenzio in panchina a guardare e fare da secondo a Mirante.

Il Corriere della Sera racconta un particolare: ieri lo spagnolo avrebbe seguito le istruzioni del preparatore Savorani durante la rifinitura e ha atteso sino all’ultimo la battuta del numero 10, restando fermo.

Insomma, la svolta europea della Roma è quella del rigore. Potrebbe essere il primo segnale importante per l'11 di Fonseca. Il campionato e la Champions, di conseguenza, non sono proprio alla portata, ma un trofeo così prestigioso potrebbe essere la miglior conferma per tutti.

