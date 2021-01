La Roma ha scelto Fonseca: fiducia confermata (a tempo) al portoghese

LA DECISIONE

Paulo Fonseca resta l'allenatore della Roma. La società giallorossa dopo il vertice tra i Friedkin e il nuovo general manager Tiago Pinto andato in scena a Trigoria, ha adottato la linea della continuità dando fiducia al tecnico portoghese. Fiducia a tempo, dopo il derby perso malamente e l'eliminazione dalla Coppa Italia per opera dello Spezia, con la Roma che dovrà riprendere a galoppare in campionato già dal weekend di nuovo contro i liguri di Italiano. Fonseca e la sua squadra non possono più sbagliare.

Determinante, oltre al risultato ovviamente, sarà la reazione che il gruppo porterà in campo dopo due batoste. L'atteggiamento dovrà essere differente rispetto alle ultime uscite per riprendere la marcia verso la vetta e mantenere la posizione in chiave Champions. Tolto qualche scivolone qua e là e la doppia figuraccia tra Verona e Coppa Italia con il doppio 0-3 a tavolino, il progetto Fonseca qualche frutto lo stava dando con i giallorossi terzi in classifica e qualificati in Europa League.

Proprio su questa convinzione i Friedkin hanno deciso di dare stabilità e continuità, un'ulteriore chance al progetto tecnico del portoghese evitando uno scossone che, comunque all'orizzonte, sarebbe stato frettoloso e meno importante di quanto la stessa proprietà ambisca. Allegri, Tuchel e tutti gli altri dovranno aspettare ancora un po'.