La Roma "compra" dall'Inter: Antonello sarà il nuovo Ceo giallorosso

Sarà Alessandro Antonello il nuovo Ceo della Roma. L'attuale amministratore delegato dell'Inter prenderà il posto di Lina Souloukou, lasciato vacante dopo che a settembre aveva rinunciato all'incarico, dimettendosi dal club giallorosso in seguito alle contestazioni dei tifosi per l'esonero di Daniele De Rossi. Per l'annuncio si attende solo che Antonello formalizzi il suo addio con i nerazzurri e ormai pare essere questione di giorni. Antonello sarebbe già stato nella Capitale, pronto a iniziare la sua nuova avventura. Si occuperà soprattutto di aspetti commerciali legati al brand e alla spinosa questione stadio.