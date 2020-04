Justin Kluivert: "Champions con la Roma? Meglio l'Europeo con l'Olanda"

L'INTERVISTA

"Preferirei certamente vincere l'Europeo con l'Olanda se dovessi scegliere tra quello e la Champions con la maglia della Roma". Justin Kluivert, esterno d'attacco giallorosso, non si è fatto molti amici nella capitale con l'intervista rilasciata alla rivista del suo paese 'Helden Magazine' ribadendo le sue preferenze anche quando gli chiedono se sia meglio vivere a Roma o ad Amsterdam: "Sicuramente preferisco vivere in Olanda, senza dubbio" ha ribadito.

A livello calcistico, nella Roma, "sta andando tutto bene. Molto influisce il fatto che ho giocato tanto e che sono tornato a segnare. Questa è la cosa più importante quando giochi all'estero - spiega -. La gente percepisce questo, quindi il mio rendimento è un segnale positivo".

Kluivert ha lasciato l'Ajax proprio nell'anno della grande stagione dei biancorossi, semifinalisti nel 2019 in Champions League: "Mi sarebbe piaciuto continuare, ma non mi pento delle mie scelte - ha commentato -. Non rimpiango di aver lasciato l'Ajax, ma certamente mi sarebbe piaciuto essere li'. Penso che a tanti calciatori avrebbe fatto piacere".

L'Ajax e Amsterdam però sono anche il suo futuro: "Tornare nell'Ajax è il mio sogno per finire la carriera dove l'ho iniziata".