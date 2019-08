Il ct della Bosnia: "Dzeko più felice dopo il rinnovo con la Roma"

"Dal momento del rinnovo vedo Dzeko più felice, dentro al progetto Roma". Il prolungamento del contratto con la Lupa - e la conseguente decisione di restare nella Capitale senza più aspettare l'Inter - sono stati un bene secondo il ct della Bosnia Robert Prosinecki. In un'intervista a Tele Radio Stereo il commissario tecnico si sofferma sul ruolo svolto dalla famiglia nella scelta del centravanti: "Sicuramente la moglie e i figli hanno influito. Loro hanno sempre detto di sentirsi a casa. Lei stessa lo vede molto più tranquillo e sereno dopo il rinnovo". Roma, Dzeko gol: azione da manuale del calcio

Anche durante la trattativa con i nerazzurri il pre-campionato dell'ex Wolfsburg era stato davvero positivo. Merito anche di Fonseca, che ha spinto per la permanenza della punta: "Lo conosco molto bene, l’ho visto sia con lo Shakhtar che nei diversi club in Portogallo. Mi piace molto il suo gioco, credo che con un tecnico come lui Edin si troverà molto bene".

Quanto alle prospettive della Roma e più in generale alle gerarchie della Serie A, Prosinecki aggiunge: "La squadra può lottare seriamente per un posto in Champions League, di questo ne ho parlato anche con Dzeko. La Juve sicuramente è la favorita: ha fatto acquisti importanti e con Sarri può crescere. Poi ci sono Napoli e Inter, che in questo momento sono leggermente sotto. Per la quarta posizione, con la Roma, lotteranno Milan, Atalanta e Lazio".