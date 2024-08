Il Comune di Roma lancia un sondaggio: "Cosa avrà convinto Dybala a restare?"

"Cosa avrà convinto Dybala a restare a Roma?". E' questo l'insolito sondaggio lanciato dal Comune di Roma Capitale sul suo canale WhatsApp ufficiale che conta oltre 277.000 iscritti, all'indomani della scelta dell'attaccante della Roma di restare in giallorosso e non trasferissi in Arabia Saudita. Al primo posto al momento "I Romani" con 2,5 mila risposte, seguono 'I nasoni' (le fontanelle) con 740 mila e poco dietro 'La bellezza della citta''. Al quarto posto la "Bonta' del cibo'".