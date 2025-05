Di Francesco: "Godiamoci la vittoria, da domani testa al Cagliari"

E' soddisfatto Eusebio Di Francesco dopo la vittoria con la Fiorentina che ha consentito ai lagunari di uscire dalla zona retrocessione e prendere in mano il proprio destino in chiave salvezza. "I ragazzi meritano questa vittoria perché ci eravamo andati molto vicini nelle ultime partite - ha spiegato il tecnico del Venezia -. A volte siamo stati poco smart, come dico io, ma stasera siamo riusciti a sfruttare le occasioni giuste e abbiamo anche sfiorato il terzo gol". "Anche la scelta dei due attaccanti rapidi ha creato delle difficoltà alla Fiorentina ed è andata bene", ha aggiunto. Poi sulla situazione psicologica nella lotta salvezza. "Faccio calcio da tanti anni. E' giusto che i ragazzi godano di questa grande vittoria e dell'entusiasmo che c'è attorno alla squadra in questo momento - ha proseguito Di Francesco -. Da domani però testa al Cagliari. Dobbiamo sapere che questa vittoria non basta. Dobbiamo ripartitre con consapevolezza, sapendo che a Cagliari sarà una gara dura e difficile". Infine qualche battuta su Nicolussi Caviglia: "In settimana abbiamo analizzato delle situazioni al video e mi aveva promesso che non avrebbe rifatto certi errori. Ed è stato così. Ha fatto una gara solida, di grande sostanza ed è importantissimo nel ruolo di play. Può fare la differenza".