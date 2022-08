"Grazie di tutto grande Paulo": i tifosi della Juve applaudono Dybala

IL GRANDE EX

Bella accoglienza per l'attaccante argentino, per la prima volta da avversario all'Allianz Stadium

© Getty Images Solo applausi per Paulo Dybala al ritorno all'Allianz Stadium per la prima volta da avversario della Juve con la maglia della Roma. Per l'attaccante argentino ovazione da parte dei suoi ex tifosi durante la lettura delle formazioni ufficiali. I sostenitori bianconeri hanno reso omaggio a Dybala anche con uno striscione esposto nel corso del riscaldamento della Roma: "Grazie di tutto grande Paulo". E sempre durante il riscaldamento il settore più caldo del tifo bianconero ha fatto sentire il proprio affetto alla Joya: "Dybala sotto la curva" il coro partito dalla curva sud per l'ex beniamino.



"Sarà una partita piena di emozioni: tornare in una città dove ho tanti amici e giocare in uno stadio dove ho vissuto bei momenti e condiviso trofei con i tifosi bianconeri che mi hanno fatto sentire a casa per 7 anni", il messaggio di Dybala alla vigilia affidato ai social in ricordo dei suoi trascorsi alla Juve.