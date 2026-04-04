Allegri: "Nazionale? Sto bene qua, ma sono dispiaciuto: serve una strategia"

"Sono contento di essere qui e spero di restarci a lungo. La Nazionale non è un discorso di ct o presidente, ma è l'analisi su ciò che c'è da fare da qui al 2034. Non da oggi a domani. Una volta che hanno esaminato le migliorie da fare all'interno del sistema, facendolo tutti insieme, allora si vedrà un futuro più roseo. Non è tutto da buttare". Sono le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia della partita contro il Napoli riguardo a una sua candidatura, avanzata da molti media, come tecnico della Nazionale per il dopo Gattuso.