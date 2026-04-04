Genoa, De Rossi: "Spalletti una persona amica che mi ha lasciato tanto"

"Abbiamo un gruppo whatsapp di quando eravamo assieme alla Roma in cui c'è anche Spalletti. Lui ha fatto gli auguri di Pasqua, io ho risposto con gli auguri di pasquetta". Lunedì nel posticipo di Torino tra Juve e Genoa, De Rossi ritrova il suo ex tecnico. "Spalletti è stato importante per me come allenatore, sono stati gli anni più belli della mia carriera, ma anche come persona e faccio ancora fatica a vederlo come un mio ex tecnico, piuttosto lo inquadro nella sfera quasi familiare della mia vita. Come una persona amica che mi ha lasciato tanto". Spalletti in passato ha accostato De Rossi a Mazzone: "Se faccio gol vado sotto la curva della Juve - scherza l'attuale allenatore del Genoa citando una frase iconica di Mazzone - Io ho esordito come raccattapalle proprio quando Mazzone allenava la Roma e la sua squadra trascinava lo stadio e per me è un onore essere accostato a lui". "Abbiamo bisogno di punti e farli allo Juventus Stadium sarebbe anche motivo di orgoglio. Ma io voglio fare punti e voglio salvare questa squadra. Non sappiamo quanti ce ne serviranno ancora ma dobbiamo fare più punti possibili per farci trovare pronti anche perché le altre sembrano in salute".